Der tödliche Beschuss in Makijiwka hatte international Aufsehen erregt und innerhalb Russlands massive Kritik an der militärischen Führung ausgelöst. Berichten zufolge war es der ukrainischen Armee gelungen, die russischen Soldaten zu orten, weil diese ihre Handys benutzten. Auch die Entscheidung, zahlreiche Soldaten in wenigen Gebäuden und womöglich in unmittelbarer Nähe zu gelagerter Munition zu stationieren, war als unprofessionell kritisiert worden.