Ukrainekonflikt Russland will vorerst keine weiteren Gespräche mit dem Westen

Krisendiplomatie in Genf und Brüssel brachte keinen Durchbruch in der Ukrainekrise – die Spannungen zwischen Russland und dem Westen dauern an. Moskau sieht vorerst keinen Sinn in weiterem Austausch.