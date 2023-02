Austin bekräftigte in Brüssel hingegen die Einschätzung von US-Präsident Joe Biden, keine F-16-Kampfjets an Kiew liefern zu wollen. Der Pentagon-Chef wies zugleich Berichte zurück, die USA hätten Polen an der Lieferung von MiG-29-Maschinen gehindert. Die Entscheidung liege allein bei Warschau, Washington würde sie niemals »diktieren«, betonte Austin.