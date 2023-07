Symbolpolitik am 500. Kriegstag: Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben mehrere an der Verteidigung des Stahlwerks Asow-Stahl in Mariupol beteiligte hochrangige Offiziere aus der Türkei heimgebracht. »Nach Hause«, unterschrieb Selenskyj am Samstag ein Foto auf seinem Telegram-Kanal, das ihn im Flugzeug zusammen mit drei Kommandeuren des Regiments »Asow«, dem Chef der Marineinfanteriebrigade 36, Serhij Wolynsk, und dem Kommandeur der 12. Brigade der Nationalgarde, Denys Schlehu, zeigt. Die Männer waren nach der Eroberung von Asow-Stahl in russische Gefangenschaft geraten, wurden dann aber an die Türkei ausgeliefert.