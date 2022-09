Ein ukrainischer Soldat schickt seiner Tochter einen Geburtstagsgruß von der Front im Raum Charkiw – via TikTok. Ein emotionales Video, mit Musik untermalt.

»Jetzt verteidigt er tapfer die Unabhängigkeit und die glänzende Zukunft unseres Landes. Das Mädchen kann stolz auf ihren Vater sein, ebenso wie die ganze Ukraine!«, kommentiert Anton Geraschenko.

Der Berater des ukrainischen Innenministeriums veröffentlicht über seinen Twitter-Kanal seit Tagen Videos und Kommentare zu dem schnellen Vormarsch der Ukrainischen Armee im Nordosten des Landes.

Zu sehen ist, wie ukrainische Soldaten in zurückeroberten Gebieten von den Einwohnern als Befreier begrüßt werden, so wie hier angeblich in der Region Charkiw. Videos wie diese werden über verschiedene Kanäle gepostet. Diese Einheit dokumentierte den Vormarsch bis an die Grenze zu Russland im Norden der Region Charkiw via Facebook. Unabhängig lassen sich keine der kurzen Clips überprüfen,

doch die Bilder stimmen überein mit Informationen der Truppenbewegungen, wie sie von dem in den USA ansässigen »Institute for the Study of War« veröffentlicht werden. Präsident Selenskyj preist in seiner jüngsten Videoansprache den Erfolg der Offensive:

Wolodomyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Seit den ersten Septembertagen und bis heute haben unsere Kämpfer mehr als 6.000 Quadratkilometer des ukrainischen Territoriums im Süden und im Osten befreit. Der Vormarsch unserer Streitkräfte geht weiter«.

Da während der vergangenen Wochen unabhängige Berichterstatter keinen Zugang zur Front hatten, sind die Bilder, gepostet über soziale Netzwerke, die einzige Quelle von dem Verlauf des Krieges gewesen. Jetzt, nach der Befreiung größerer Gebiete und der angeblichen Flucht russischer Truppen aus der Region, sollen auch internationale Journalisten wieder Zugang zu den Frontstädten bekommen. Trotzdem warnen auch ukrainische Entscheidungsträger vor voreiliger Euphorie.

Bei Balaklija, Region Chrkiw

HANNA MALYAR, Stellvertretende Verteidigungsministerin Ukraine

»Im Moment wird in der Region Charkiw noch gekämpft. In den Städten, in die die ukrainischen Streitkräfte eingedrungen sind, werden noch Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Es wird gegen Saboteurgruppen vorgegangen und es werden Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, dass die Region vollständig unter Kontrolle gebracht wurde, aber der Prozess ist im Gange.«

Für Russland bedeuten die Verluste im Nordosten die schwerste Niederlage seit dem Scheitern des Angriffs auf Kiew zu Beginn des Krieges. Als Vergeltung beschießen sie kritische Infrastruktur in der Ukraine aus sicherer Entfernung mit Raketen – dies führte zu flächendeckenden Stromausfällen und Unterbrechung der Wasserversorgung.

Auf dem Boden jedoch tut die ukrainische Armee alles, um das Momentum zu nutzen. Die Regierung ruft verstärkt nach weiteren schweren Waffen aus dem Westen, um den Vormarsch zu unterstützen. Und die USA signalisieren Unterstützung.

Antony Blinken, US-Außenminister

» Es ist noch zu früh, um genau zu sagen, wohin die Reise geht. Die Russen haben immer noch beträchtliche Streitkräfte in der Ukraine. Sie setzen weiterhin ihre Waffen nicht nur gegen die ukrainischen Streitkräfte ein, sondern auch gegen Zivilisten und die zivile Infrastruktur. Die Brutalisierung des Landes durch den russischen Aggressor geht weiter. Dies wird wahrscheinlich auch weiter so sein. Aber: es ist ermutigend, die Fortschritte zu sehen, die die Ukraine gemacht hat.«

Für die Ukrainer sind die Videos der tränenreichen Begrüßungen aus den besetzten Gebieten derweil wichtig für die Kampfmoral der Truppen und die allgemeine Stimmung im Land nach 200 Tagen Krieg. Außerdem schadet es nicht, wenn auch die gegnerische Seite diese Bilder zu sehen bekommt. Geteilt mit dem Kommentar: »Befreit von Putins Terror«.