Der Kommandeur der verbliebenen ukrainischen Marineinfanteristen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol hat um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. »Der Feind ist uns zehn zu eins überlegen«, sagte Serhij Wolyna, Kommandeur der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade, in einem dramatischen Appell. »Wir appellieren an alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen«, hieß es in der am frühen Mittwochmorgen auf Facebook veröffentlichten einminütigen Videobotschaft.