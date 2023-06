»Jeder, der den russischen Terroristen hilft, Leben zu zerstören, verdient die Höchststrafe«, warnte der ukrainische Regierungschef, dem zufolge »noch Menschen unter den Trümmern liegen könnten«.

Die für die Raketenangriffe Verantwortlichen seien »Menschen ohne Menschlichkeit«, fügte er hinzu. Solche Aktionen fallen ihm zufolge unter »Hochverrat« und können mit lebenslanger Haft bestraft werden.

Dementi aus Moskau – und Kontra des ukrainischen Gouverneurs

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, wie schon so oft, Russland beschieße keine »zivile Infrastruktur«. »Angriffe werden nur gegen Einrichtungen ausgeführt, die auf die eine oder andere Weise mit militärischer Infrastruktur verbunden sind«, fügte er hinzu. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die russische Armee habe in Kramatorsk einen »temporären Stützpunkt« der 56. Panzergrenadierbrigade der ukrainischen Armee beschossen.