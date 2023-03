Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba übt scharfe Kritik an der von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer organisierten Berliner Friedensdemonstration. »Diese Leute müssen ehrlich sein«, so Kuleba. Anstatt unter dem Slogan »Stoppt den Krieg durch Waffenlieferungen« zu werben, sollten sie schreiben, was sie wirklich meinten: »Lasst die Russen Ukrainer töten, foltern und vergewaltigen.« Wenn sein Land keine Waffen habe, um sich zu verteidigen, werde genau das passieren, so Kuleba in einem Interview der »Bild am Sonntag«.