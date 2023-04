Das russische Parlament, die Staatsduma, hatte vor zehn Tagen die entsprechenden Gesetze verabschiedet. Neben der lebenslänglichen Strafe für Hochverrat wurden auch die Haftzeiten für andere Straftaten teilweise deutlich angehoben. Für Sabotageakte wird die Höchststrafe von 15 auf 20 Jahre hochgesetzt. Zahlreichen Kriegsgegnern, die Wehrkreisämter angezündet oder Schienen beschädigt hatten, um den Transport von Rüstungsgütern zu verhindern, wird damit der Prozess gemacht. Die Höchststrafe für »internationalen Terrorismus« wird von 10 auf 12 Jahre hochgesetzt, für Beihilfe in solch einem Fall die Mindeststrafe von 5 auf 7 Jahre.

Das sagt Ex-Linke-Chefin Hennig-Wellsow

Die frühere Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat sich einem Medienbericht zufolge für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. »Wenn ich der Ukraine das Recht zubillige, sich gegen einen Aggressor zu verteidigen, dann muss ich ihr die nötigen Mittel geben«, sagte die Bundestagsabgeordnete der »Thüringer Allgemeinen« .

Die 45-Jährige war zwischen Ende Februar 2021 und April 2022 Bundesvorsitzende der Linken. Zuvor war sie viele Jahre lang Landespartei- und Fraktionschefin der Linken in Thüringen. Sie gilt als eine der Architektinnen der rot-rot-grünen Koalition im Freistaat. Größere Bekanntheit hatte sie auch erlangt, als sie Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) nach seiner Wahl, bei der AfD-Stimmen den Ausschlag gegeben hatten, Blumen vor die Füße warf.

Mit Blick auf die Linke im Bund sagte Hennig-Wellsow der »Thüringer Allgemeinen«, ihre Partei müsse ehrlich zu sich sein. »Wir könnten gar keine Verhandlungen mit Putin fordern, wenn die Ukrainer nicht wehrhaft gewesen wären«, sagte sie. Sie persönlich wolle ihre Freiheit »nicht auf Kosten der Freiheit anderer Menschen denken«.

Das wird am Samstag wichtig

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin wird in Kuba erwartet. Moskaus Führung versucht, die Isolation, in die das Land wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine geraten ist, zu durchbrechen, indem sie sich als Vorreiter gegen westlichen Kolonialismus präsentiert. Speziell in Afrika, aber auch in einigen Teilen Asiens und Lateinamerikas gelingt dies in Ansätzen.