Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskiy schätzte, dass Russland 60 % seiner Zeit und Ressourcen in den Aufbau der ersten Verteidigungslinie und nur jeweils 20 % in die zweite und dritte Linie gesteckt hatte, weil Moskau nicht damit gerechnet hätte, dass die ukrainischen Streitkräfte so weit kommen würden. »Im Zentrum der Offensive schließen wir jetzt die Zerstörung der feindlichen Einheiten ab, die den Rückzug der russischen Truppen hinter ihre zweite Verteidigungslinie decken.«