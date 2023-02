Offenbar Weiterreise nach Brüssel geplant

Am Donnerstag wird Selenskyj laut der Nachrichtenagentur dpa in Brüssel erwartet. Bereits am Montag hatte es aus dem Europäischen Parlament geheißen, dass es die »Wahrscheinlichkeit einer außerordentlichen Plenartagung in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten« gebe. Am selben Tag treffen sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel zu einem Gipfel. Selenskyj sei eingeladen worden, persönlich an einem Gipfel teilzunehmen, sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Montagabend.

Das Vereinigte Königreich zählt zu den stärksten militärischen Unterstützern Kiews. Allein im vergangenen Jahr hatte London Kiew nach Regierungsangaben Militärhilfe im Gesamtwert von 2,3 Milliarden Pfund (etwa 2,6 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt. Damit ist Großbritannien nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine.