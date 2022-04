Platznehmen am langen Tisch. Am Dienstag empfing Wladimir Putin Uno-Generalsekretär António Guterres in Moskau.

Wladimir Putin, Russischer Präsident:

»Ich weiß von Ihren Vorbehalten gegenüber der russischen Militäroperation im Donbass, in der Ukraine. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute vor allem darüber sprechen.«

Mehr als zwei Monate dauert Russlands Krieg gegen die Ukraine nun an. Und auch im Westen der Ukraine schlagen noch immer Raketen ein, wie hier in der Stadt Krasne. Ein Bahnhof brennt. Russland beschießt offenbar gezielt ukrainische Infrastruktur, um Waffenlieferungen und Nachschub aus dem Westen zu erschweren. Hauptsächlich spielt sich der Krieg nun aber im Osten des Landes ab.

Die nahezu vollständig zerstörte Hafenmetropole Mariupol ist seit seit Tagen fast vollständig besetzt von russischen Truppen.

Nach Wochen des heftigen Beschusses kommen die Menschen wieder aus den Bunkern. Aber im Stahlwerk, der letzten Bastion ukrainischer Soldaten in der Stadt, sollen sich noch immer rund 3.000 Menschen befinden, darunter ein Drittel Zivilisten.

Auch über deren Evakuierung sprachen Putin und Guterres. Putins Militär hatte bereits einen sogenannten Fluchtkorridor angeboten – allerdings nur in Richtung Russland.

António Guterres, Uno-Generalsekretär:

»Manche wollen in die Russische Föderation. Andere wollen in Gebiete, die die Ukraine kontrolliert. Wir wären froh, zusammen mit dem Internationalen Roten Kreuz, all unsere Ressourcen einzusetzen, um gemeinsam mit Ihren Behörden und den ukrainischen die Evakuierung zu ermöglichen.«

Nach dem Treffen vermeldete die Uno, dass Putin grundsätzlich der Beteiligung des Roten Kreuzes an der Evakuierung zugestimmt habe. Ob es auch eine Einigung gab, in welche Richtung die Menschen aus dem Stahlwerk gebracht werden, ist jedoch unklar.

Währenddessen gehen die Kämpfe besonders im Osten des Landes weiter. Ukrainische Grenzdörfer meldeten Beschuss von russischem Boden aus, .diese Aufnahmen sollen ukrainische Soldaten zeigen, die die Separatistenregion Luhansk beschießen.

Die ukrainische Regierung teilte mit, sie gehe davon aus, dass der Krieg mindestens bis Ende des Jahres andauern dürfte.