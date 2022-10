Dieses Video veröffentliche Andriy Yermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, am Samstag auf seinem Twitter-Kanal. Die Aufnahmen sollen ukrainische Streitkräfte in der Stadt Lyman zeigen.

O-Ton:

»Erster Oktober. Wir entrollen unsere Nationalflagge und lassen sie auf unserem Land wehen. Lyman gehört zur Ukraine.«

Kiew hatte am Samstag berichtet, dass das ukrainische Militär Tausende russische Soldaten in der strategisch wichtigen Stadt im Norden von Donezk eingekesselt hätte. Zunächst hieß es, die Kämpfe hielten weiter an. Am Samstagnachmittag teilte das russische Verteidigungsministerium dann mit, man habe Lyman aufgegeben.

Wolodymyr Selenskyj erwähnte den Vormarsch in Lyman bereits in einer Ansprache am Freitag.

Woldymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Wir machen bedeutende Fortschritte im Osten unseres Landes. Es gibt genügend Berichte darüber in der Öffentlichkeit. Jeder hat gehört, was in Lyman in der Region Donezk geschieht. Das sind Erfolge, die von großer Bedeutung für uns sind. Und ich danke allen unseren Soldaten, dass sie dieses Teilstück unseres Verteidigungsplans erreicht haben. Das ist sehr wichtig.«

Erst am Freitag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion von Donezk, Luhansk und weiteren ukrainischen Gebieten an Russland verkündet. Vor einem Konzert in Moskau, mit der der Anschluss der besetzten Gebiete auf dem Roten Platz gefeiert wurde, stellte der Kremlchef erneut die ukrainische Staatlichkeit infrage. Russland habe den modernen ukrainischen Staat geschaffen, so Putin.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Wir sind stärker geworden, weil wir zusammen sind. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Und die Stärke liegt in der Wahrheit, die den Sieg bedeutet. Der Sieg wird unserer sein.«

Russland hatte nach Schätzungen rund 5000 Soldaten in Lyman stationiert und die Stadt als Logistik- und Transportknotenpunkt für seine Operationen im Norden der Region Donezk genutzt. Wie viele Soldaten noch vor Ort sind ist unklar.

Die Einnahme Lymans ist ein schwerer Rückschlag für Putin. Ein ukrainischer Militärsprecher sagte am Samstag, die Kontrolle der Stadt würde Kiew einen Vormarsch in die Region Luhansk ermöglichen.