Umstrittene alljährliche Veröffentlichung Trumps Treffen mit Kanye West auf neuer Antisemitismusliste

Die Liste war in den vergangenen Jahren zunehmend kritisiert worden. So wurde im Jahr 2019 der deutsche Uno-Botschafter Christoph Heusgen genannt. Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, nahm den Diplomaten daraufhin in Schutz und sagte: Solche »wirklich völlig unangebrachten« Vorwürfe würden die Diskussion nur erschweren.

Im vergangenen Jahr wurde der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, genannt. Angeblich habe dieser antijüdische, antiisraelische und konspirative Twitteraccounts gelikt und Beiträge weiterverbreitet. Die Israelitischen Religionsgemeinschaften Baden-Württembergs verurteilten die Nennung daraufhin als »Versuch einer Verunglimpfung des Antisemitismusbeauftragten.«