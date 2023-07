Die aktuelle Regierung ist die am weitesten rechts stehende, die Israel je hatte. Die Gesetzesänderungen erfolgen auch auf Druck der strengreligiösen Koalitionspartner Netanyahus, der zuvor schon mehrere gemäßigtere Regierungen geführt hatte. Der Likud-Chef ist inzwischen so lange Ministerpräsident wie noch nie jemand in Israel zuvor. Die Reform könnte ihn bei einem Korruptionsprozess helfen, der schon länger gegen ihn läuft.

Am Wochenende gingen wieder hunderttausende Menschen auf die Straßen. Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmenden am Samstag mit mehr als einer halben Million an – einer der größten Protesttage seit Beginn der Demonstrationen Anfang Januar. Während der Parlamentsdebatte am Sonntag waren Zehntausende Protestierende in Jerusalem unterwegs, schwenkten Fahnen und schlugen Trommeln. Viele bauten Zelte in einem Park in der Nähe der Knesset auf. Auch für den Abend sind Protestaktionen in Jerusalem sowie Tel Aviv geplant, sowohl von Gegnern als von Befürwortern der Justizreform.