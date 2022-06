Die konservative Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson hatte am Freitag vor dem High Court in London grünes Licht für den umstrittenen Plan bekommen. Die erste Maschine mit rund 30 Personen an Bord soll nach Regierungsplänen am Dienstag in Richtung Ruanda abheben. Allerdings sollte sich am Montag noch das zuständige Berufungsgericht mit dem Fall auseinandersetzen.