Steiner: In Afrika geben Haushalte bis 40 Prozent ihres Durchschnittseinkommens dafür aus, am nächsten Tag noch etwas zu essen zu haben. Die Weltmarktpreise schlagen da sofort zu Buche. Die Krise hat katastrophale Auswirkungen auf ärmere Länder. Und deswegen ist gerade in diesem Augenblick die internationale Gemeinschaft gefragt, den Schock etwas abzufedern. Viele Länder in Afrika waren bereits wegen der Pandemie mit ihren Haushaltsmitteln am Ende. Sie haben sich verschuldet, sie können nicht mehr Geld auf den Kapitalmärkten aufnehmen, sie können ihre Zinsen nicht einmal mehr tilgen, viele potenzielle Staatspleiten stehen am Horizont. Wir müssen den Zusammenbruch eines Teils unserer Weltwirtschaft verhindern.

SPIEGEL: In Sierra Leone kam es gerade zu Massenprotesten, auch wegen der explodierenden Lebenshaltungskosten. Stehen uns solche Unruhen jetzt häufiger bevor?

Steiner: In Sierra Leone zeigt sich, dass vor dem Hintergrund der steigenden Preise alte Konflikte und Spannungen wieder zum Vorschein kommen, dass dadurch auch die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, wächst. Das sehen wir nicht nur in Sierra Leone, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt. Das nutzen natürlich auch politische Kräfte aus. Wir erleben im Moment eine Periode, in der Spannungen innerhalb von Ländern, aber auch Konflikte zwischen Ländern, exponentiell zunehmen. Wir hatten noch nie seit 1945 so viele Flüchtlinge und Binnenvertriebene wie dieses Jahr.