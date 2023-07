In Budapest haben die Behörden wegen eines Verstoßes dagegen nun die Buchhandelskette Lira mit einer Geldstrafe in Höhe von 12 Millionen Forint belegt, umgerechnet 32.000 Euro. Dies bestätigte der Kreativ-Direktor des Unternehmens, Krisztian Nyary, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. »Das ist die höchste Strafe, die je gegen ein Buchhandelsunternehmen in Ungarn verhängt wurde«, sagte Nyary.

Andere Buchhändler passen sich bereits an

Stein des Anstoßes: »Heartstopper«. Lira hat das Jugendbuch der Autorin Alice Oseman in einer ungarischen Übersetzung im Angebot. Das Unternehmen werde den Strafbescheid mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen, sagte Nyary. Bisher habe man keine Bücher mit LGBTIQ-Thematik gesondert verkauft und in Folie verpackt. »Wir hielten dieses Gesetz mit seinen allgemeinen Bestimmungen für unanwendbar«, so Nyary. »Zwei Jahre ist auch nichts passiert.«