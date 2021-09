Korruptionsverdacht in Ungarn EU-Betrugsbekämpfer müssen Bericht über Straßenbeleuchtung herausgeben

Die EU-Behörde gegen Korruption muss einem Gericht zufolge einer Aktivistin Einsicht in einen Bericht ermöglichen. In dem Fall geht es um die Straßenbeleuchtung einer Stadt in Ungarn – und den Schwiegersohn von Premier Orbán.