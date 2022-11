Voraussichtlich am Mittwoch soll im Kollegium der EU-Kommissare über Ungarns Versprechen beraten werden. Dass es dort noch zu einem positiven Befund kommt, gilt aber als unwahrscheinlich. Nachbessern kann Ungarn auch nicht mehr, die Frist endete am 19. November. Im Falle eines klaren Votums der Kommission könnte es im Rat der EU-Finanzminister am 6. Dezember deshalb nun doch noch zu einem Sanktionsbeschluss gegen Ungarn kommen.

Experten der EU-Kommission nicht von den Maßnahmen überzeugt

Wie der SPIEGEL bereits am Dienstag berichtete, halten Experten der EU-Kommission die von Ungarn vorgeschlagenen 17 Maßnahmen für unzureichend, um das eingeleitete Verfahren zum Einfrieren von Geldern zu beenden. Es soll den EU-Staaten vorgeschlagen werden, wie ursprünglich geplant rund 7,5 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt zurückzuhalten.