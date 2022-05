Außenminister Péter Szijjártó sprach am Montag in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft von Investitionen in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro, die für die Abkehr seines Landes vom russischen Öl nötig seien. Die finanziellen Hilfen sollen zum Bau einer neuen Pipeline verwendet werden.

Kritik an Europas Boykottplan: »Die Welt ist süchtig nach Öl und Gas – das spielt Putin in die Karten« Ein Interview von Michael Sauga

Die EU-Kommission hatte vor knapp zwei Wochen einen Einfuhrstopp für russisches Rohöl und Ölprodukte vorgeschlagen, der bis zum Jahresende schrittweise in Kraft treten soll. Für Ungarn war bereits eine längere Übergangsfrist vorgesehen. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán drohte dennoch mit einem Veto, weil er die Energieversorgung seines Landes in Gefahr sieht.

Es sei »legitim«, dass Ungarn einen Vorschlag der EU-Kommission erwarte, sagte Szijjártó, der in Brüssel am Treffen der EU-Außenminister teilnahm. Ungarn deckt mehr als 60 Prozent seines Öl- und rund 85 Prozent seines Gasbedarfs mit Lieferungen aus Russland. Das Öl kommt bisher über die Druschba-Pipeline aus Russland.

Während sein Außenminister in Brüssel verhandelte, wurde Orbán selbst am Montagnachmittag im Budapester Parlament erwartungsgemäß für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Für den rechtsnationalen Politiker stimmten am Montag 133 Abgeordnete der Regierungspartei Fidesz sowie der Vertreter der deutschen Minderheit. Orbán hatte bei der Wahl am 3. April erneut eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament errungen. Orbán liegt wegen des mutmaßlichen Missbrauchs von EU-Geldern bereits seit Langen mit der EU im Konflikt.

In der EU wächst derweil der Unmut über Ungarns Blockadehaltung. »Die ganze Union wird von einem Mitgliedstaat als Geisel genommen«, kritisierte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Rande des Außenministertreffens.