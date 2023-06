Schnelles Ende der Revolte als »Zeichen von Stärke«

Der Eindruck von Schwäche, den Putin während des Aufstands gemacht habe, beruhe auf Fehleinschätzungen des Westens, der Russland nicht verstehe: »Russland funktioniert anders als wir. Die Strukturen in Russland sind sehr stabil«, sagte Orbán mit Blick auf den großen russischen Militär- und Sicherheitsapparat. »Vergessen Sie also nicht, dass die Russen nicht so ein Land sind wie wir, Deutschland oder Ungarn. Es ist eine andere Welt. (…) Wenn Sie also aus unserer Logik heraus verstehen wollen, wie sie funktionieren, werden wir uns immer täuschen«, sagte der Ungar.