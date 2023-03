Infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine hatten sich Schweden und Finnland im vergangenen Jahr entschlossen, nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit die Aufnahme in die Nato zu beantragen. Die Türkei, die als eines von aktuell 30 Mitgliedern zustimmen muss, meldete von vornherein Bedenken an. Sie wirft Schweden mangelnden Einsatz gegen »Terrororganisationen« vor. Dabei geht es Ankara vor allem um die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK.