Seit Jahren vermeldet das Uno -Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) neue Höchststände bei der Zahl der weltweit Geflohenen und Vertriebenen. Kriege, Hungersnöte und Klimakrisen treiben die Menschen seit Jahren immer mehr in die Flucht aus ihrer Heimat. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie andere tödliche Konflikte ist die Zahl der vertriebenen Menschen nun erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen auf mehr als hundert Millionen angestiegen.

Laut neuen Angaben des UNHCR war die Zahl der gewaltsam Vertriebenen weltweit bis Ende 2021 auf 90 Millionen angestiegen. Grund dafür seien unter anderem Wellen der Gewalt oder Konflikte in Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan und in der Demokratischen Republik Kongo gewesen. Zusätzlich dazu seien durch den Krieg in der Ukraine in diesem Jahr acht Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben worden, mehr als sechs Millionen Menschen seien aus der Ukraine geflohen.