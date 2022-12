Das Dorf Bisober im Herzen der äthiopischen Region Tigray, eine vom Krieg verwüstete Bibliothek: Mittendrin zwei Kinder, lächelnd in Bücher vertieft. Die Aufnahme des argentinischen Fotografen Eduardo Soteras ist als Unicef-Foto des Jahres prämiert worden – sie rückt die Bedeutung von Bildung für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten in den Mittelpunkt. »Das Lächeln in ihren Gesichtern verrät einen Moment des Glücks. Es ist ein seltener Moment, umgeben von Zerstörung und Gewalt«, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen bei der Preisverleihung in Berlin mit.