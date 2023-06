Über 32.500 Kinder wurden in Konfliktgebieten entführt

Unicef veröffentlichte die Zahlen anlässlich einer internationalen Konferenz in Oslo über den Schutz von Kindern in Kriegen, die in dieser Woche stattfand. Die Studie identifizierte insgesamt 315.000 schwere Kinderrechtsverletzungen in den untersuchten Auseinandersetzungen. Mindestens 105.000 Kinder wurden laut Unicef als Kindersoldaten rekrutiert, mehr als 16.000 Mädchen und Jungen Opfer sexueller Gewalt.