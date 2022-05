Doch Recherchen des SPIEGEL zeigen nun: Die angebliche Frauenrechtsdemo war in Wirklichkeit Teil einer Guerilla-Werbekampagne des Konzernriesens Unilever. Über mehrere Tage wurde eine angebliche Frauenbewegung vorgetäuscht, wurden sexistische Stereotype bedient – um am Ende die Marke Royco zu bewerben, ein in Afrika weit verbreitetes Aromapulver. Zu Unilever gehören weltweit 400 Marken, die in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Bereits in der Vergangenheit ist der Konzern mit überkommenen Rollenvorstellungen aufgefallen, doch selten war eine Werbekampagne so sexistisch wie derzeit in Uganda.