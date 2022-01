Universität Hongkong China lässt Schriftzug zum Gedenken an Tiananmen-Proteste verschwinden

An Hongkongs ältester Universität erinnert ein Schriftzug seit Jahrzehnten an die tödliche Niederschlagung der Proteste 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Nun haben Bauarbeiter den »Märtyrer«-Slogan überdeckt.