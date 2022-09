In dieser Woche steht die 77. Generaldebatte der Uno-Vollversammlung an. Vor Beginn hat Uno-Generalsekretär António Guterres eine Warnung an die Mitgliedsländer gerichtet.

Guterres sieht die globale Entwicklung wegen zahlreicher Krisen und der instabilen Weltlage gefährdet. »Wir treffen uns in einem Moment großer Gefahr für unsere Welt. Konflikte und die Klimakatastrophe. Misstrauen und Spaltung. Armut, Ungleichheit und Diskriminierung. Steigende Lebensmittel- und Energiekosten«, zählte Guterres bei einer Rede in New York auf. Diese weltweite Entwicklung bringe auch die selbst gesteckten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung an den Rand des Scheiterns. Noch seien die Uno-Nachhaltigkeitsziele aber zu retten.