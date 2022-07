Das UNDP betrachtet in dem Bericht die Situation in 159 Ländern. Am kritischsten ist die Lage demnach in den Balkanländern, am Kaspischen Meer sowie in Subsahara-Afrika, insbesondere in der Sahelzone. Zu den besonders stark von Preisanstiegen betroffenen Ländern zählen laut Uno Armenien, Usbekistan, Burkina Faso, Kenia, Ruanda, der Sudan, Haiti, Pakistan, Sri Lanka, Äthiopien, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Tansania und der Jemen.