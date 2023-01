Uno-Bericht Alle 4,4 Sekunden stirbt ein Mensch unter 24 Jahren

In vielen Regionen weltweit fehlt es an ärztlicher Versorgung. Laut einem Uno-Bericht sterben Millionen junger Menschen und Kinder an behandelbaren Krankheiten. Zahlreiche Leben könnten durch Investitionen gerettet werden.