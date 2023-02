Uno-Bericht Alle zwei Minuten stirbt eine werdende Mutter

Fehlende Gesundheitsversorgung kann für schwangere Frauen tödlich enden. Ein Bericht der Vereinten Nationen dokumentiert nun die weltweiten Folgen für werdende Mütter und hält fest: Alle zwei Minuten stirbt eine Frau während der Schwangerschaft oder der Geburt. 2020 seien es nach Schätzungen weltweit 287.000 Todesfälle gewesen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Uno-Organisationen.