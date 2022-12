Das Verhältnis zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist bereits angespannt, ein Dokument der Vereinten Nationen dürfte die aktuellen Spannungen nun nochmals verschärfen.

Die ruandische Armee hat laut Angaben von Uno-Experten direkt in die Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingegriffen. Zudem habe Ruanda Waffen und Munition an die Rebellengruppe M23 geliefert, heißt es in einem der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorliegenden, aber noch nicht offiziell veröffentlichten Bericht der Uno-Experten.