Ziel: Sichere Beschäftigung, wirtschaftliches Wachstum

Nach der Pandemie ging es kurz wieder bergauf in Sachen Jobchancen. Doch in diesem Jahr wird sich das Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern laut Vorhersage der Weltbank wieder verlangsamen. Der Anteil der Beschäftigten im informellen Sektor, also ohne vertraglich geregelte Arbeit, ist seit 2015 in Subsahara-Afrika und in Zentralasien gestiegen. Arbeit wird also prekärer. Ein weiteres Problem: In den Entwicklungsländern wächst der Schuldenberg, und zwar massiv. Ohne Schuldenschnitt stehen dutzende Staaten weltweit vor dem Kollaps.