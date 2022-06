Als der Uno-Ermittler die Einheit 2016 übernommen hat, gab es noch ein Netzwerk von 85 Informantinnen und Informanten mit beachtlichem Einkommen. Weil sie dafür auch etwas liefern mussten, wurden die Flüchtigen angeblich mal in England gesehen, am Tag darauf in Kenia, später wieder in Frankreich. Nichts davon stimmte. »Ich habe die Zusammenarbeit mit allen außer einer Handvoll beendet«, sagt Brammertz. Seither konzentrieren sich die Ermittler eher auf Daten: Was war der letzte bekannte Aufenthaltsort der Gesuchten? Wer ist mutmaßlich noch mit ihnen in Kontakt?

So konnten sie im vergangenen Jahr Félicien Kabuga schnappen, den mutmaßlichen Geldgeber des Völkermordes. Die Ermittler hatten sich aus mehreren Ländern Telefondaten von Angehörigen Kabugas kommen lassen. Sie analysierten, wer von ihnen zu welchem Zeitpunkt in bestimmte Funkzellen eingeloggt war. »Allein für sich genommen waren die Daten wertlos. Aber als wir sie übereinanderlegten, stellten wir fest: Alle engen Verwandten waren nacheinander am selben Ort in Paris«, erinnert sich Brammertz.

Dann ließen sie sich Mietverträge kommen, observierten, und tatsächlich: Am 16. Mai 2020 klickten in Paris die Handschellen. Seither sitzt Kabuga in Den Haag hinter Gittern und wartet auf den Beginn seines Verfahrens. Brammertz' Augen leuchten, wenn er vom Tag der Verhaftung erzählt. Niemand hätte mehr mit diesem Erfolg gerechnet, 26 Jahre nach dem Genozid.