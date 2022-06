In einem Lastwagen nördlich der mexikanischen Grenze wurden am Montag mehrere Menschen entdeckt, die von Schmugglern in der Hitze dort abgestellt worden waren. Die Vereinten Nationen fordern nun Konsequenzen: Menschenschmugglern müsse das Handwerk gelegt werden, verlangten die Organisation für Migration (IOM) und das Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Mittwoch in Genf. IOM und UNHCR appellierten an alle Länder, sichere Migrationsrouten einzurichten und die Ursachen zu bekämpfen, die Menschen in die Flucht treiben.