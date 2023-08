Die Uno-Friedensmission Minusma in Mali hat ihren Rückzug aus einem im Norden des Landes gelegenen Stützpunkt vorgezogen. Die Minusma-Truppe verlasse die Basis in der Stadt Ber früher aufgrund der »Verschlechterung der Sicherheitslage in der Region und der damit verbundenen hohen Risiken für unsere Blauhelme«, erklärte Minusma am Sonntag auf X , ehemals bekannt als Twitter. Am Samstag hatte die malische Armee mitgeteilt, dass bei einem Gefecht mit »bewaffneten terroristischen Gruppen« in der Region um Ber sechs Soldaten getötet worden seien.