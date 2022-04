Die Hungerkrise in Westafrika könnte sich wegen der durch den Ukrainekrieg steigenden Kosten für Öl und Nahrungsmittel weiter verschlimmern. Allein die Kosten für die Hilfsangebote des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Westafrika werden dieses Jahr um 128 Millionen Euro steigen, warnte die Organisation am Donnerstag. Mit dem sich ausbreitenden Konflikt in der Ukraine seien Häfen und Lieferanten nicht mehr zugänglich. Lieferungen aus dem Schwarzmeerraum verzögerten sich oder werden gestrichen, was die Arbeit des WFP in Westafrika beeinträchtige.

Durch Preissteigerungen entstandene zusätzliche Kosten hätten beispielsweise tägliche Schulmahlzeiten für sechs Millionen Schulkinder über ein halbes Jahr finanzieren können, so das WFP.

Westafrika steht kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren. Im Juni könnten in der Region nach Angaben von Hilfsorganisationen bald 43 Millionen Menschen hungern – ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch am Horn von Afrika bedroht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren derzeit die Existenz von Millionen Menschen. In Teilen Somalias, Äthiopiens und Kenias sind mehr als 13 Millionen Menschen von akutem Hunger bedroht.

Hauptgründe für die Rückgänge in der Getreideproduktion auf dem Kontinent sind laut Uno-Angaben Dürren, Überschwemmungen, Konflikte und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie. Baerbock ruft zu internationalem Kampf gegen Hungerkrise auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock rief bei ihrem Besuch im Niger zum internationalen Kampf gegen die drohende Hungerkrise in Afrika auf. Angesichts explodierender Lebensmittelpreise wegen des russischen Krieges in der Ukraine und zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels in Afrika sagte die Grünenpolitikerin beim Besuch eines Uno-Flüchtlingsprojekts in der Stadt Quallam im Niger: »Wir sehen und wir hören euch, und wir haben eine Verantwortung dafür, dass dieser Hurrikan von Krisen irgendwie in den Griff bekommen wird hier vor Ort.«

Baerbock hatte zuvor in der Siedlung nördlich der Hauptstadt Niamey mit Familien und Schulkindern gesprochen und sich über ein landwirtschaftliches Projekt sowie die Auswirkungen des Klimawandels informiert.