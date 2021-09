Vor Uno-Generaldebatte in New York Bolsonaro muss Pizza auf der Straße essen

Brasiliens Präsident gilt als Impfskeptiker. Nun sorgt ein Foto für Spott, auf dem Jair Bolsonaro in New York zu sehen ist – wie er auf der Straße ein Stück Pizza isst. In der Stadt haben nur Geimpfte Zugang zu Restaurants.