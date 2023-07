Durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss sind in Khartum nach Angaben von Einwohnern mindestens 16 Menschen in einem Wohngebiet getötet worden. »16 Bürger starben heute in diesem sinnlosen Krieg«, teilte eine Nachbarschaftsgruppe aus dem Viertel Ombada im Nordwesten der sudanesischen Hauptstadt am Dienstag mit.