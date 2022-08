Bisher habe die Menschheit großes Glück gehabt, dass es nicht noch weitere Atomangriffe gegeben habe. »Aber Glück ist keine Strategie. Und es schützt auch nicht davor, dass geopolitische Spannungen in einen nuklearen Konflikt übergehen.« Die Welt sei derzeit mit einer Bedrohung konfrontiert, »die es seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gab«.

Russlands Präsident Wladimir Putin teilte indes in einem Brief an die Teilnehmer der Konferenz mit, bei einem Atomkrieg könne es keinen Gewinner geben. Ein solcher Krieg dürfe nie begonnen werden. Bei dem Treffen in New York wird am Abend auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwartet. Sie hatte zuletzt auf einer Japan-Reise bereits das Museum des US-Atombombenangriffs in Nagasaki besucht.