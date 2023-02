Dreimal jährlich trifft sich der Uno-Menschenrechtsrat in Genf, um die Menschenrechtslage in aller Welt zu beurteilen. In diesem Jahr feiert zugleich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ihr 75-jähriges Bestehen. Doch das Zusammenkommen des Rates war angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine alles andere als feierlich.