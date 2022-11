Die italienischen Behörden hatten zuletzt rund 360 Bootsflüchtlinge des Seenotretter-Schiffs »Geo Barents« an Land gehen lassen. 214 Menschen müssten an Bord bleiben, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit, die das Schiff betreibt. Die deutsche »Humanity 1« liegt mit 35 Flüchtlingen an Bord weiter in Catania. Rund 300 Menschen harren laut Uno auf zwei weiteren Schiffen aus. Roms neue Rechtsregierung will nur Hilfsbedürftige an Land lassen. Der Rest soll laut Innenminister Matteo Piantedosi wieder mit Seenotrettern in internationale Gewässer zurückkehren.