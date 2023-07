Schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten

Dem Uno-Bericht zufolge leben über 40 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern, in denen die Zinszahlungen für Kredite die Ausgaben für Gesundheit und Bildung übersteigen. Dies stürze Regierungen und Bevölkerungen in große Not.

Ein Beispiel dafür ist Sri Lanka. Das hoch verschuldete Land steckte im vergangenen Jahr in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Das 22-Millionen-Einwohner Land litt unter einer Inflationsrate von 30 Prozent, während es dramatische Engpässe bei der Versorgung mit Brot, Benzin und Medikamenten gab. Dies führte zu Massenprotesten und der Flucht des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. Um den Import lebensnotwendiger Güter zu finanzieren, einigte sich das Land auf ein Kreditprogramm mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über rund drei Milliarden Dollar. Doch die Krise hält an: Noch immer seien, laut des Uno-Welternährungsprogramms, über sechs Millionen Menschen von Hunger betroffen und auf humanitäre Hilfe angewiesen.