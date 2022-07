Nichtsdestotrotz erwartet die Uno, dass die Weltbevölkerung die Marke von acht Milliarden Menschen noch in diesem Jahr knackt – voraussichtlich um den 15. November. Für 2030 sagen die Forscher 8,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten voraus, für 2050 9,7, bevor es 2080 eine Spitze von 10,4 Milliarden Menschen geben soll, die den Schätzungen zufolge bis etwa 2100 hält.

US-Forscher gehen hingegen davon aus, dass die Welt ihren Bevölkerungshöhepunkt schon deutlich früher erreicht als von der Uno erwartet: Demnach erreicht die Erdbevölkerung um das Jahr 2064 mit 9,7 Milliarden Menschen ihren Höchststand. Danach wird sie deutlich schrumpfen. Am Ende des Jahrhunderts leben rund 8,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Das sind etwa zwei Milliarden weniger als voriges Jahr von den Vereinten Nationen vorhergesagt. Die Zahlen stammen vom Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) der University of Washington in Seattle und wurden im Fachblatt »The Lancet« veröffentlicht.