Hinzu kamen 4,6 Millionen Asylsuchende und 53,2 Millionen Binnenvertriebene, die zumindest zeitweise innerhalb ihres eigenen Landes fliehen mussten. In Afghanistan waren das im Jahr der erneuten Machtübernahme der Taliban beispielsweise 900.000 Menschen. So erschreckend die Zahl ist: Laut Uno war das vergangene Jahr bereits das fünfzehnte in Folge, in dem die Zahl der Binnenvertriebenen abermals anstieg.