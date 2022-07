Boris Johnson am Mittwoch im britischen Unterhaus: Als sich der britische Premierminister den Fragen der Abgeordneten stellt, steht er unter großem politischem Druck – wieder einmal. Johnson hat viele Skandale politisch überlebt – doch diesmal könnte es anders kommen. Denn die Kritik aus seinem eigenen politischen Lager wird lauter. Sajid Javid, bis zu seinem Rücktritt am Dienstag Gesundheitsminister:

Sajid Javid, Ex-Gesundheitsminister

»An einem bestimmten Punkt muss man feststellen: Genug ist genug. Ich denke, es ist jetzt so weit. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Problem am Kopf beginnt und sich nicht ändern wird. Das bedeutet für diejenigen in Verantwortung, dass sie die Veränderung sein müssen. Ich sehe, dass meine Kabinettskollegen weiter in der Regierung bleiben wollen. Sie werden ihre Gründe haben. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, wie schwierig diese Entscheidung ist.«

Aktueller Auslöser der Regierungskrise: Boris Johnson hatte einen Tory-Politiker im Februar zum Vize-Fraktionschef ernannt, obwohl er wusste, dass diesem sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden. Oppositionsführer Starmer nimmt dafür Johnsons gesamte Regierung in die Verantwortung.

Keir Starmer, Labour-Party, Oppositionsführer

»Seit einer Woche mussten sie nach seinem Willen einen Triebtäter verteidigen. Jeden Tag waren die Ausreden eine Lüge. Erst wollte er von den Anschuldigungen nichts gewusst haben – Lüge. Dann wollte er von bestimmten Anschuldigungen nichts gewusst haben – Lüge. Dann wollte er von bestimmten spezifischen Anschuldigungen nichts gewusst haben – Lüge. Und jetzt sollen sie für ihn lügen: Er habe es schlicht vergessen, dass sein Fraktionskollege ein Triebtäter ist. Jeder, der etwas von sich hält, wäre schon lange aus der ersten Reihe weg. Hat das Land in dieser Krise denn nichts Besseres verdient, als eine Hinterbänklertruppe aus nickenden Hunden?«

Am Dienstag waren sowohl Johnsons Gesundheitsminister als auch sein Finanzminister zurückgetreten. Am Mittwoch traten mindestens fünf Staatssekretäre und weitere Regierungsmitglieder zurück und forderten Johnson zum Amtsverzicht auf. Seine Verteidigungsstrategie: Ich werde gebraucht und werde mich nicht wegducken.

Boris Johnson, Britischer Premierminister

»Es ist genau dann, wenn die Zeiten schwierig sind, wenn es wirtschaftlichen Druck gibt und finanziellen Druck, wenn wir den größten Krieg in Europa seit 80 Jahren haben – das ist genau der Moment, indem man von einer Regierung erwartet, dass sie mit ihrer Arbeit weitermacht und nicht abhaut, sondern weitermacht mit ihrer Arbeit und sich auf das fokussiert, was die Leute in diesem Land betrifft. Der Unterschied zwischen… (lautes Raunen) Der Unterschied zwischen dieser Regierung und der Opposition ist: Wir haben ein Plan und sie nicht. Und wir machen weiter. Sie wollen sich auf diese Art von Problemen konzentrieren – wir machen weiter mit unserer Arbeit.«

Anfang Juni musste sich Johnson einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. Er gewann, jedoch stimmten bereits damals 148 Abgeordnete gegen ihn. Die Zahl der Abtrünnigen dürfte heute noch höher sein.

Gary Sambrook, Conservative Party

»Ist das nicht das Beispiel, dass der Premierminister immer ablenken möchte, dass er immer versucht, andere für Fehler verantwortlich zu machen. Es bleibt für ihn nichts anderes übrig, als die Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten.«

Boris Johnson, Britischer Premierminister

»Es gibt eine sehr einfache Antwort auf die Frage, warum sie mich raushaben wollen und das liegt daran, dass sie wissen, dass wir weitermachen und abliefern werden und damit eine weitere Wahl gewinnen werden. Das ist die Realität.«

Ian Blackford von der schottischen Nationalpartei witzelte in der Debatte, Johnson habe kürzlich noch über eine weitere Amtszeit nachgedacht.

Ian Blackford, Scottish National Party

»Der Premierminister hält verzweifelt an seiner Fantasie fest, aber die Bevölkerung sollte diese Farce einer Regierung keine Minute länger aushalten müssen. Heute sollten wir über die Krise der Tory-Lebenshaltungskosten sprechen, die steigende Inflation und die wachsenden Kosten des Brexits. Stattdessen geht es wieder nur um ihn. Wie viele Minister sollen noch zurücktreten, bevor er endlich seinen Stift nimmt und seinen Rücktritt unterschreibt?«

Liz Saville Roberts, Plaid Cymru – the Party of Wales

»Ein weiteres Mal stellt der Premierminister sein politisches Überleben über die öffentliche Pflicht. Aber die Menschen sehen: Selbst, wenn er geht – es ist kein Wenn, es ist ein Wann – dieselbe Westminster-Arroganz wird weiterhin unsere Zukunft in Wales diktieren. Will er eine Auszeichnung dafür, die beste Werbung für eine Unabhängigkeit zu sein?«