Bilder der iranischen Nachrichtenagentur Wana sollen eine neue unterirdische Militärbasis zeigen. Ihr Name: »Oghab 44«, Persisch für »Adler«. Der genaue Standort wurde nicht bekannt gegeben. Berichten zufolge befindet sich der Stützpunkt aber »mehrere Hundert Meter tief unter den Bergen«, gewappnet gegen mögliche US-Angriffe.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Die Bilder, die wir da aus dem Iran sehen, sehen ja durchaus spektakulär aus. Die Luftwaffenbasis ›Eagle 44‹, von der man auch nicht genau weiß, wo sie eigentlich ist, tief unten im Fels. Aber tatsächlich gibt es sowas auch, gibt und gab es sowas auch in anderen Ländern. Da müssen wir in Europa gar nicht so weit gucken. Die Schweiz hat zum Beispiel lange Zeit auf genau so ein Konzept gesetzt. In Norwegen hat man das so gemacht, in Taiwan, in China, in Nordkorea. Das heißt, es ist grundsätzlich nicht unüblich, Flugzeuge, die man sozusagen in einem Krisenfall schützen möchte, in einem Berg möglichst tief und weit weg von feindlichem Einfluss zu verstauen.«

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldet, von der neuen Basis könnten Kampfjets, Bomber oder Drohnen Überraschungsangriffe starten. In einem Interview vor Ort betont der Generalmajor Mohammad Bagheri die Kampfbereitschaft der iranischen Luftwaffe.

Mohammad Bagheri, Iranischer Generalmajor

»Wenn eine Basis in den Nachbarländern oder irgendwo auf der Welt für einen Angriff auf den Iran genutzt wird, mit Ausnahme des zionistischen Regimes, auf das wir vorbereitet sind, werden wir diese Basis angreifen.«

Das iranische Regime mag sich wehrhaft zeigen, doch seine Luftflotte ist alles andere als modern.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Im Iran macht man das natürlich sicherlich, um sich da ein Stück weit stark zu zeigen, sich auch möglichst unverwundbar zu zeigen. Das ist sicherlich ein Grund. Tatsächlich ist es ja so: Die iranische Flugzeugflotte ist eigentlich relativ alt, weil die durch das Embargo nicht an Technik aus dem Westen kommen. Die Flugzeuge, die dort zu sehen sind, sind von den Amerikanern gekauft worden vor dem Sturz des Schahs, also vor 1979.«

Nach monatelangen schweren innenpolitischen Turbulenzen muss die Führung in Teheran Stärke zeigen. Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, ist zwar unklar. Doch der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist alles andere als Zufall: Am kommenden Samstag jährt sich zum 44. Mal der Beginn der Islamischen Revolution im Iran.