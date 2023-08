In Deutschland erinnern sich wohl die meisten an die Bilder vom damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, als er 2021 in einem Hochwassergebiet lachend hinter dem Bundespräsidenten zu sehen war. Just in jenem Moment, als der über die Opfer sprach. Das Foto war später in fast jedem Jahresrückblick zu sehen: als Beispiel für einen Wendepunkt im deutschen Wahlkampf.

In Österreich gelten die gelben Gummistiefel des früheren Bundeskanzlers Viktor Klima, die er 1997 bei einem Hochwassereinsatz trug, als legendär. Klima war damals sofort in den Hubschrauber gestiegen, um nach Niederösterreich zu einem vergleichsweise harmlosen Hochwasser zu reisen. Vor Ort ließ er sich dabei fotografieren, wie er mit einem Eimer Wasser von einer Seite zur anderen kippte. Der Kanzler musste für den Auftritt viel Häme einstecken. Die Inszenierung war zu offensichtlich.

Im Jahr 2017 lieferten sich Kanzler Christian Kern und sein Konkurrent Sebastian Kurz nach Unwettern in der Steiermark mehr oder weniger ein Wettrennen um die Katastrophen-PR. Kurz war bereits um 8 Uhr vor Ort im Hochwassergebiet – ohne Medienvertreter, um sich nicht zu inszenieren, wie er den Medien danach von seinem Büro ausrichten ließ. Kern traf am Nachmittag ein und nahm öffentlichkeitswirksam an einer Einsatzbesprechung der Helfer teil. Die Wahl 2017 gewann später bekanntlich Kurz.