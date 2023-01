Die Journalistengewerkschaft im Südsudan fordert die Freilassung von sechs Kollegen, die in Zusammenhang mit einem auf sozialen Medien verbreiteten Video über den Präsidenten Salva Kiir festgenommen wurden. Das im Dezember aufgenommene Video zeigt, wie der 71-jährige Autokrat bei einer öffentlichen Veranstaltung ein nasses Bein bekommt, also womöglich in die eigene Hose uriniert.